Стало известно о смерти ребенка после игры в Подмосковье

Mash сообщил о смерти 12-летнего ребенка после катания с горки в Подмосковье

12-летний мальчик не выжил после игры в Подмосковье. О его смерти стало известно из публикации Telegram-канала Mash.

Как сообщило издание, ребенок катался с горки в Красногорске в опасном месте — горка заканчивалась на проезжей части. Мальчик разогнался на «ватрушке», не успел сманеврировать и попал под колеса автомобиля. Пострадавшего госпитализировали, мальчик впал в кому и уже не пришел в сознание.

Кроме того, еще как минимум девять детей в регионе получили различные травмы — они также катались с горок на тюбингах.

Ранее сообщалось, что в Брянске двое школьников, катавшиеся на «ватрушках», провалились под лед реки в районе микрорайона Московский. Предположительно, выжить им не удалось.