Путешествия
14:06, 4 февраля 2026Путешествия

Россиянин разочаровался каютой на круизном судне и засудил компанию на сотни тысяч рублей

Россиянин засудил туроператора на 342 тысячи рублей из-за кают на круизном судне
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Российский турист из Оренбургской области разочаровался каютой на круизном судне и засудил туркомпанию на сотни тысяч рублей. Об этом сообщает TourDom со ссылкой на пресс-службу Сорочинского районного суда.

Уточняется, что мужчина купил круиз для всей семьи летом 2023 года. Маршрут включал такие города, как Самара, Тетюши, Казань, Чебоксары, Козьмодемьянск, Нижний Новгород и другие. Поднявшись на борт судна, туристы обнаружили, что каюты вовсе не похожи на те, что были представлены на фото во время оформления тура.

Россияне отказались от путешествия и вместо этого обратились в суд с просьбой взыскать с туроператора потраченные на круиз 198 тысяч рублей, а также выплатить им 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Суд частично удовлетворил иск в начале 2026 года, взыскав с ответчика в сумме 342 тысячи рублей.

Ранее россияне потребовали у авиакомпании «Азимут» 340 тысяч рублей за задержку рейса и нравственные страдания. Соотечественники пожаловались, что во время полета не работали туалеты и кондиционер.

