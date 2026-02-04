Участник спецоперации принял крещение после видения в зоне СВО

Российский боец уверовал в Христа после мистической встречи на СВО. Об этом он рассказал журналистам KP.RU.

Дьулустаан Иванов родом из Якутии. В зоне проведения спецоперации он находится с 2022 года. В одном из боев россиянин получил тяжелое ранение и даже пережил клиническую смерть. Оказавшись на операционном столе, мужчина рассказал об увиденном им «по ту сторону».

По словам Иванова, у него было видение. Боец видел себя лежащим в палате, вдруг дверь распахнулась, и к нему подошел некий старик в головном уборе с золотым крестом. «Я не понимал, что происходит, кто этот человек и зачем он пришел. Он перекрестил меня, окропил водой, поцеловал в лоб и сказал: "Тебе еще рано"», — пояснил солдат.

Придя в себя, военнослужащий принял крещение прямо в госпитале.

Ранее в Русской православной церкви раскрыли число бойцов, крестившихся за время проведения спецоперации. По словам митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, речь идет более чем о 52 тысячах военнослужащих.

