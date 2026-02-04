Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:53, 4 февраля 2026Россия

Российский боец уверовал в Христа после мистической встречи на СВО

Участник спецоперации принял крещение после видения в зоне СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Река / ТАСС

Российский боец уверовал в Христа после мистической встречи на СВО. Об этом он рассказал журналистам KP.RU.

Дьулустаан Иванов родом из Якутии. В зоне проведения спецоперации он находится с 2022 года. В одном из боев россиянин получил тяжелое ранение и даже пережил клиническую смерть. Оказавшись на операционном столе, мужчина рассказал об увиденном им «по ту сторону».

По словам Иванова, у него было видение. Боец видел себя лежащим в палате, вдруг дверь распахнулась, и к нему подошел некий старик в головном уборе с золотым крестом. «Я не понимал, что происходит, кто этот человек и зачем он пришел. Он перекрестил меня, окропил водой, поцеловал в лоб и сказал: "Тебе еще рано"», — пояснил солдат.

Придя в себя, военнослужащий принял крещение прямо в госпитале.

Ранее в Русской православной церкви раскрыли число бойцов, крестившихся за время проведения спецоперации. По словам митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, речь идет более чем о 52 тысячах военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России признал тревожной ситуацию с ценами из-за НДС. Путин сделал заявление

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Замену Лолиты в качестве ведущей популярного шоу назвали ошибкой

    В Минобороны отчитались о сбитых авиационных бомбах в зоне СВО

    Минобороны отчиталось о новых ударах по энергетической инфраструктуре Украины

    Армия России заняла населенный пункт в ДНР

    Российские войска взяли под контроль Староукраинку

    В Кремле прояснили ситуацию с закупками российской нефти Индией

    В России назвали сроки производства SJ-100 в Индии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok