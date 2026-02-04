Российский чиновник победил в суде опорочивших его эзотериков

Экс-замгубернатора ХМАО Генкель победил в суде опорочивших его эзотериков

Экс-заместитель губернатора ХМАО Роман Генкель победил в суде школу духовных практик по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он подал в суд после того, как в 2023 году в сети появились его фотографии в голубом плаще, намекающие на то, что он состоит в секте, передает URA.RU.

Фотографии были связаны с ссылками, ведущими на сайт школы эзотериков, что порочило честь чиновника. «Это была фальсификация, чтобы выманить деньги. Они использовали ее, чтобы заработать», — пояснил Генкель. По его словам, подачу мероприятия, на котором были сделаны эти фото, исказили.

Авторы разместили информацию, будто бы Генкель, который в то время являлся замгубернатора российского региона, а также его жена Юлия и еще две участницы встречи не оплатили членские взносы, и компания якобы организовала сбор, чтобы помочь им. Основные направления обучения в школе — основы сакральной сексуальности, магия женского психического пространства. Также она публиковала информацию о силе рода и роли эго в развитии личности. Позднее к ним добавился и курс об эмиграции.

«Истцы, обращаясь в суд, указывали на то, что в спорной публикации формируется образ неплатежеспособных людей жертв обстоятельств, нуждающихся в финансовой помощи. Это выразилось в необходимости объяснять знакомым, что данные сведения не соответствуют действительности», — говорится в материалах на сайте суда.

По решению суда статья была удалена, ответчика обязали разместить опровержение. Однако репосты порочащей честь чиновника информации до сих пор можно найти на крупных ресурсах.

