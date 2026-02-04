Реклама

07:48, 4 февраля 2026

Российский чиновник победил в суде опорочивших его эзотериков

Александра Синицына
Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Экс-заместитель губернатора ХМАО Роман Генкель победил в суде школу духовных практик по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он подал в суд после того, как в 2023 году в сети появились его фотографии в голубом плаще, намекающие на то, что он состоит в секте, передает URA.RU.

Фотографии были связаны с ссылками, ведущими на сайт школы эзотериков, что порочило честь чиновника. «Это была фальсификация, чтобы выманить деньги. Они использовали ее, чтобы заработать», — пояснил Генкель. По его словам, подачу мероприятия, на котором были сделаны эти фото, исказили.

Авторы разместили информацию, будто бы Генкель, который в то время являлся замгубернатора российского региона, а также его жена Юлия и еще две участницы встречи не оплатили членские взносы, и компания якобы организовала сбор, чтобы помочь им. Основные направления обучения в школе — основы сакральной сексуальности, магия женского психического пространства. Также она публиковала информацию о силе рода и роли эго в развитии личности. Позднее к ним добавился и курс об эмиграции.

«Истцы, обращаясь в суд, указывали на то, что в спорной публикации формируется образ неплатежеспособных людей жертв обстоятельств, нуждающихся в финансовой помощи. Это выразилось в необходимости объяснять знакомым, что данные сведения не соответствуют действительности», — говорится в материалах на сайте суда.

По решению суда статья была удалена, ответчика обязали разместить опровержение. Однако репосты порочащей честь чиновника информации до сих пор можно найти на крупных ресурсах.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше верить в финансовые ритуалы.

