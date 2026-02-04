Российскую теннисистку отстранили от соревнований на четыре года

Теннисистку Назарову дисквалифицировали на четыре года за договорные матчи

Российскую теннисистку Гульнару Назарову отстранили от соревнований на четыре года за участие в договорных матчах. Об этом сообщается на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

Назарову обвиняют в том, что в мае 2019-го она сделала коррупционное предложение другому игроку. Кому конкретно россиянка предложила провести договорной матч, неизвестно. Кроме дисквалификации, теннисистка получила штраф в размере 10 тысяч долларов.

Обвинения были предъявлены россиянке 23 декабря 2025 года. Так как она не подала апелляцию в ответ, дисквалификация вступила в силу с 10 января 2026 года. В течение следующих четырех лет ей запрещено играть, тренировать или присутствовать на любых теннисных мероприятиях, санкционированных или одобренных членами ITIA (Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP), Международной федерацией тенниса (ITF), Женской теннисной ассоциацией (WTA), организаторами турниров серии «Большого шлема») или любой другой национальной ассоциацией.

27-летняя спортсменка не выступает на соревнованиях с 2020 года. Ее лучшим результатом была 823-я позиция в рейтинге WTA в августе 2019-го.