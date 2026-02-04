Самолет с пассажирами на борту подал сигнал бедствия из-за приступа у пилота

Пилот самолета авиакомпании Jet2 пережил приступ во время посадки в Манчестере

Пилот самолета авиакомпании Jet2 пережил приступ на борту во время посадки в аэропорту. Об этом сообщило издание Daily Star.

3 февраля летевшее с острова Лансароте, Испания, воздушное судно подало сигнал бедствия. Экипаж сообщил, что один из пилотов потерял дееспособность. При этом до захода в воздушную гавань назначения в Манчестере, Великобритания, оставалось около 25 минут.

В итоге Airbus A321 успешно приземлился и вырулил на стоянку. Пострадавшего встретили на аэродроме медики, его госпитализировали. Авиаперевозчик доложил, что у пассажиров не возникло проблем со здоровьем.

Ранее экипаж самолета перепутал обморок пассажира с остановкой сердца и начал проводить СЛР. Они помогали ему в течение получаса до прибытия в аэропорт Менорка, Испания.