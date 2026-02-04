Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:21, 4 февраля 2026Путешествия

Самолет с пассажирами на борту подал сигнал бедствия из-за приступа у пилота

Пилот самолета авиакомпании Jet2 пережил приступ во время посадки в Манчестере
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Пилот самолета авиакомпании Jet2 пережил приступ на борту во время посадки в аэропорту. Об этом сообщило издание Daily Star.

3 февраля летевшее с острова Лансароте, Испания, воздушное судно подало сигнал бедствия. Экипаж сообщил, что один из пилотов потерял дееспособность. При этом до захода в воздушную гавань назначения в Манчестере, Великобритания, оставалось около 25 минут.

Материалы по теме:
«Люди понимали, что умрут, и выли» Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
«Люди понимали, что умрут, и выли»Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
24 августа 2021
«Я себя героем нисколько не ощущаю» Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
«Я себя героем нисколько не ощущаю»Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
16 августа 2019

В итоге Airbus A321 успешно приземлился и вырулил на стоянку. Пострадавшего встретили на аэродроме медики, его госпитализировали. Авиаперевозчик доложил, что у пассажиров не возникло проблем со здоровьем.

Ранее экипаж самолета перепутал обморок пассажира с остановкой сердца и начал проводить СЛР. Они помогали ему в течение получаса до прибытия в аэропорт Менорка, Испания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв прогремел на железной дороге в российском регионе. Поезд с топливом сошел с рельсов, огненный гриб попал на видео

    Россия скатилась в депрессию

    В России опустели салоны красоты

    Еще одна страна захотела арестовать Мадуро

    Рубио раскрыл самые сложные темы в переговорах по Украине

    Умеров дал характеристику прошедшим в Абу-Даби переговорам

    Назван неочевидный симптом проблем с печенью

    Владельца тонированной BMW отправили в изолятор в Москве

    Инфляция в России ускорилась

    Лавров оценил сочетание Зеленского с совестью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok