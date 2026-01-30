Реклама

Экипаж самолета перепутал обморок пассажира с остановкой сердца и начал проводить СЛР

CB: Вылетевший из Франции в Тунис самолет аварийно сел на Менорке из-за ЧП
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: PanuShot / Shutterstock / Fotodom

Пассажирйский самолет аварийно сел на средиземном острове из-за потерявшего сознание пассажира. Об этом сообщает Cronica Balear (CB).

29 января вылетевший из Франции в Тунис лайнер объявил о ЧП на борту и запросил экстренную посадку на ближайшем аэродроме. Один из пассажиров упал в обморок, однако экипаж самолета перепутал состояние 44-летнего мужчины и доложил медикам, что у него остановка сердца. Затем бортпроводники и несколько попутчиков начали проводить пострадавшему сердечно-легочную реанимацию (СЛР). Они помогали ему в течение получаса до прибытия в аэропорт на Менорке, Испания.

Клиента авиакомпании транспортировали из салона воздушного судна в скорую, его состояние стабилизировали. Во время оказания помощи врачи диагностировали, что у мужчины был обычный обморок, а не прекращение сердечно-дыхательной деятельности, в проведении СЛР не было необходимости.

Ранее 53-летний голландец потерял сознание на борту перед посадкой. Стюардессы сразу же оказали ему первую помощь, но он не пришел в себя.

