Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:27, 4 февраля 2026Россия

Стало известно о многолетнем росте числа больных сифилисом среди одной категории россиян

В России с 2020 по 2024 годы число больных сифилисом выросло на 63 процента
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России с 2020 по 2024 годы число больных сифилисом выросло на 63 процента. О многолетнем росте числа сифилитиков среди россиян стало известно из публикации «Коммерсанта».

По информации издания, чаще всего это заболевание встречается у одной категории жителей России — у мужчин старше 40 лет. При этом отмечается, что в 2025 году показатели заболеваемости сифилисом начали снижаться.

Однако опрошенные эксперты отмечают, что на число выявленных случаев заболевания сифилисом влияет отношение россиян к средствам контрацепции. Из-за высокой цены на презервативы и падения их продаж показатели заболеваемости вновь могут вырасти.

Ранее врач уролог-андролог Артур Богатырев рассказал, что чемпионом по скрытности среди венерических заболеваний можно считать хламидиоз. Он объяснил, что примерно в половине случаев он протекает у мужчин бессимптомно, однако тем не менее опасен для них.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России признал тревожной ситуацию с ценами из-за НДС. Путин сделал заявление

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Минобороны отчиталось о новых ударах по энергетической инфраструктуре Украины

    Армия России заняла населенный пункт в ДНР

    Российские войска взяли под контроль Староукраинку

    В Кремле прояснили ситуацию с закупками российской нефти Индией

    В России назвали сроки производства SJ-100 в Индии

    Импорт новых автомобилей в Россию резко упал

    Известный российский юморист ответил на сравнение с Ургантом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok