Стало известно о многолетнем росте числа больных сифилисом среди одной категории россиян

В России с 2020 по 2024 годы число больных сифилисом выросло на 63 процента. О многолетнем росте числа сифилитиков среди россиян стало известно из публикации «Коммерсанта».

По информации издания, чаще всего это заболевание встречается у одной категории жителей России — у мужчин старше 40 лет. При этом отмечается, что в 2025 году показатели заболеваемости сифилисом начали снижаться.

Однако опрошенные эксперты отмечают, что на число выявленных случаев заболевания сифилисом влияет отношение россиян к средствам контрацепции. Из-за высокой цены на презервативы и падения их продаж показатели заболеваемости вновь могут вырасти.

