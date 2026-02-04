США вернулись к закупкам одного российского металла

«Известия»: США купили российский свинец впервые с 2022 года

В ноябре 2025 года США купили российский свинец впервые с апреля 2022 года. Об этом сообщили «Известия».

Импорт оценили в 49,5 тысячи долларов. Таким образом, в списке поставщиков свинца на американский рынок Россия расположилась на восьмом месте. Отмечается, что до 2022 года США были постоянным покупателем этого российского металла. Ежемесячный импорт достиг 6,7 миллиона.

В 2022 году экспорт российского свинца и изделий из него упал на 70 процентов — с 264 до 80 миллионов долларов. Кроме того, на 56 процентов сократились закупки этого металла российскими компаниями. Экспорт черных металлов также показал спад.

В мае 2025 года США после долгого перерыва закупили у России циркония на максимальную с 2002 года сумму. Речь шла о поставках руды и концентратов на более чем миллион долларов.

В феврале того же года США импортировали из России платины почти на 92 миллиона долларов.