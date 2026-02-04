Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:05, 4 февраля 2026Мир

Стало известно о разговоре Путина и Си Цзиньпина

CCTV: Путин и Си Цзиньпин проведут встречу по видеосвязи 4 февраля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vincent Thian / Reuters

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу по видеосвязи. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Во второй половине дня 4 февраля председатель Си Цзиньпин проведет видеоконференцию с президентом России Владимиром Путиным из Большого зала Дома народных собраний в Пекине», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что в Пекине надеются на конструктивную реакцию Вашингтона на предложение Москвы относительно будущего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России признал тревожную ситуацию с ценами из-за НДС. Путин сделал заявление

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Личность пропавшего на Кипре российского предпринимателя подтвердили

    Стало известно о скандале в красноярской школе перед попыткой ученицы сжечь сверстников

    Кремль отреагировал на слова Макрона о подготовке разговора с Путиным

    Российская школьница устроила поджог и напала на сверстников с молотком на уроке алгебры

    Боец СВО запрыгнул на горящую бронированную машину и успел спасти боекомплект до взрыва

    Запасы дальнобойных ракет у ВСУ оценили

    Бывший возлюбленный Кайли Дженнер съязвил на тему ее груди в новой песне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok