Стало известно о разговоре Путина и Си Цзиньпина

CCTV: Путин и Си Цзиньпин проведут встречу по видеосвязи 4 февраля

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу по видеосвязи. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Во второй половине дня 4 февраля председатель Си Цзиньпин проведет видеоконференцию с президентом России Владимиром Путиным из Большого зала Дома народных собраний в Пекине», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что в Пекине надеются на конструктивную реакцию Вашингтона на предложение Москвы относительно будущего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).