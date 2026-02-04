Стало известно о травле в российской школе перед попыткой ученицы сжечь сверстников

ТАСС: Ученица, напавшая на сверстников в Красноярске, могла подвергаться травле

Ученица, напавшая на сверстников в школе Красноярска, могла подвергаться травле. Об этом сообщили ученики образовательного учреждения, пишет ТАСС.

«Ходила информация, что ее буллили в течение какого-то времени, с сентября точно. (...) Школа в целом спокойная, если не считать этого ЧП», — рассказал восьмиклассник.

По словам одной из выпускниц, ранее в школе отмечались случаи травли и буллинга. Помимо того, в образовательном учреждении дрались школьники, а также наблюдалась нехватка учителей.

4 февраля ученица школы № 153 в Красноярске сначала подожгла крышку унитаза в туалете, а потом зашла в класс и облила одноклассников бензином, а некоторых ударила молотком по голове. После случившегося пять детей были госпитализированы.