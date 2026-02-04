Стало известно о вырезанной сцене с Гребенщиковым из культового фильма

Критик Шпагин: Сцену с Гребенщиковым вырезали из фильма «Над темной водой»

Кинокритик Александр Шпагин заявил, что кадры с участием музыканта Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) вырезали из фильма «Над темной водой». Об этом он рассказал «Газете.Ру».

По словам Шпагина, артист в итоге был заявлен в титрах, хотя все эпизоды были убраны из финального монтажа из-за плохой актерской игры.

«Реально плохим актером оказался, вот совсем не дано человеку. А ведь снимался. Его вырезали из фильма "Над темной водой", потому что очень плохо сыграл. Шевчук тоже малоинтересный, но лучше Гребенщикова, запоминающийся», — заявил Александр.

В известной картине Дмитрия Месхиева 1992 года сыграли Александр Абдулов, Ксения Качалина, Юрий Кузнецов и другие артисты.

Ранее суд в Санкт-Петербурге оштрафовал музыканта Бориса Гребенщикова за распространение материалов без указания того, что они произведены иноагентом.