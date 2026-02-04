Реклама

Трамп проведет закрытую встречу в последний день действия ДСНВ

Президент США Трамп проведет закрытую встречу в последний день действия ДСНВ
Виктория Кондратьева
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп проведет закрытую встречу по вопросам политики в последний день действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом свидетельствует его официальное расписание.

Мероприятие начнется в полночь по московскому времени 4 февраля. Тема и состав участников встречи не раскрываются.

До этой встречи политик примет участие в записи телевизионного интервью, а затем вместе с первой леди Меланией встретится с американцем, освобожденным из плена движения радикальной палестинской исламской группировки ХАМАС.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя истечение срока действия ДСНВ, заявил, что Москва готова к новой реальности. По словам замглавы МИД, Россия не намерена отправлять США демарши или официальные обращения об их окончательном ответе на предложение продлить ограничения по вооружениям.

