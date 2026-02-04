Трамп раскрыл итоги разговора с Си Цзиньпином

Трамп сообщил о завершении телефонного разговора с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп сообщил о завершении телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого стороны обсудили широкий круг вопросов. Итоги беседы он раскрыл на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Это был долгий и подробный разговор, в ходе которого обсуждались многие важные темы, в том числе торговля, военные вопросы, апрельская поездка, которую я совершу в Китай (которую я очень жду!), Тайвань, война между Россией и Украиной, текущая ситуация с Ираном», — написал американский лидер.

Также особое внимание глава Белого дома уделил экономическому сотрудничеству двух стран, в том числе возможному увеличению закупок Китаем американских сельскохозяйственных товаров.

При этом Трамп заявил, что поддерживает хорошие отношения с председателем КНР. «Я верю, что в течение следующих трех лет моего президентства будет достигнуто много положительных результатов, связанных с председателем Си Цзиньпином и Китайской Народной Республикой!» — подытожил он.

Ранее президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин провели совместную видеоконференцию. По словам российского лидера, он рад продолжению сложившейся традиции общения с китайским коллегой и своим дорогим другом в начале нового года.