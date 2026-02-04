Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:45, 4 февраля 2026Мир

Трамп раскрыл итоги разговора с Си Цзиньпином

Трамп сообщил о завершении телефонного разговора с Си Цзиньпином
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил о завершении телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого стороны обсудили широкий круг вопросов. Итоги беседы он раскрыл на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Это был долгий и подробный разговор, в ходе которого обсуждались многие важные темы, в том числе торговля, военные вопросы, апрельская поездка, которую я совершу в Китай (которую я очень жду!), Тайвань, война между Россией и Украиной, текущая ситуация с Ираном», — написал американский лидер.

Также особое внимание глава Белого дома уделил экономическому сотрудничеству двух стран, в том числе возможному увеличению закупок Китаем американских сельскохозяйственных товаров.

При этом Трамп заявил, что поддерживает хорошие отношения с председателем КНР. «Я верю, что в течение следующих трех лет моего президентства будет достигнуто много положительных результатов, связанных с председателем Си Цзиньпином и Китайской Народной Республикой!» — подытожил он.

Ранее президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин провели совместную видеоконференцию. По словам российского лидера, он рад продолжению сложившейся традиции общения с китайским коллегой и своим дорогим другом в начале нового года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Шутившего про инвалида и Иисуса комика Останина отправили в колонию. Стендапер слушал приговор в худи с надписью «Бесы»

    Россия скатилась в депрессию

    В России опустели салоны красоты

    Работники отеля в Индии взяли девушку в рабство, накачали наркотиками и насиловали 20 дней

    Госсекретарь США анонсировал заявление Трампа по ДСНВ

    Женщина поправила дорожное зеркало по правилам фэн-шуй и спровоцировала серию аварий

    Названа цена самой дешевой студии в Москве

    Названы способы добиться полной компенсации после ДТП

    Экономист заявил о планах Трампа заработать вместе с Россией один триллион долларов

    Москвичам назвали срок прекращения морозов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok