Турист попал в аварию на мотоцикле во время отдыха с женой в Таиланде и не выжил

Турист из Израиля попал в аварию на мотоцикле в Таиланде и не выжил

Турист из Израиля стал участником ДТП во время отдыха с женой Таиланде и не выжил. Об этом пишет The Jerusalem Post.

По данным издания, инцидент произошел в понедельник, 2 февраля. 51-летний Шая Ханания Пинто ехал на мотоцикле и попал в аварию с участием двух автомобилей и пассажирского микроавтобуса.

Из-за тяжести травм кончина израильтянина была констатирована на месте. Тайские власти пока не обнародовали подробности происшествия.

Ранее жертвой ДТП в этой же стране Азии стал 23-летний российский тревел-блогер. В заднее колесо его мотоцикла врезался автомобиль, и молодой человек вылетел вперед, ударившись головой.

