09:32, 4 февраля 2026Забота о себе

Усталость после полноценного сна связали с серьезными заболеваниями

Врач Рот связала усталость после полноценного сна с гормональным дисбалансом
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gladskikh Tatiana / Shutterstock / Fotodom

Врач Алисия Рот заявила, что усталость даже после полноценного сна может указывать на серьезные заболевания. Ее мнение опубликовало издание Infobae.

По словам Рот, дневная усталость может возникнуть из-за апноэ. При этом заболевании ночью у человека многократно останавливается дыхание, из-за чего головной мозг выходит из фазы глубокого сна. Также врач связала эту проблему с синдромом беспокойных ног и нарколепсией — патологией, при которой нарушается естественный цикл сна и бодрствования.

Кроме того, усталость может указывать на гормональный дисбаланс, в том числе сбой в работе щитовидной железы, дефицит витаминов и железа, добавила специалистка. Однако эти проблемы со здоровьем можно выявить только с помощью анализов крови. В заключение Рот призвала обратить внимание на свое психическое состояние, так как тревога и депрессия нарушают сон и тем самым провоцируют появление усталости по утрам.

Ранее сомнолог Наталия Золотарева рассказала о правилах дневного сна. По ее словам, чтобы проснуться бодрым, необходимо отдыхать не более 30 минут.

