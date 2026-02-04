В России накануне переговоров ответили на заявления о размещении войск НАТО на Украине

Депутат ГД Ивлев: Планы НАТО разместить войска на Украине игнорируют Устав ООН

Планы НАТО разместить войска на Украине, высказанные накануне переговоров по урегулированию конфликта, игнорируют Устав Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, передает РИА Новости.

«Дело в том, что в военной структуре [генеральный секретарь НАТО Марк Рютте] никто, у него совершено отсутствуют полномочия по управлению войсками. Его заявление направлено на срыв переговоров в Абу-Даби и является завуалированной интервенцией», — заявил Ивлев.

Парламентарий обратил внимание на то, что только Совет Безопасности ООН уполномочен учреждать операции по поддержанию мира и руководить ими, определять состав военных контингентов, сроки проведения и порядок финансирования операций.

Ранее Рютте объявил о размещении войск стран НАТО на Украине сразу после заключения мирного соглашения. По его словам, страны — участницы военного блока, не давшие согласия на отправку своих воинских контингентов, будут помогать Киеву «другим способом».