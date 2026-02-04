Реклама

12:01, 4 февраля 2026

В России накануне переговоров ответили на заявления о размещении войск НАТО на Украине

Депутат ГД Ивлев: Планы НАТО разместить войска на Украине игнорируют Устав ООН
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Планы НАТО разместить войска на Украине, высказанные накануне переговоров по урегулированию конфликта, игнорируют Устав Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, передает РИА Новости.

«Дело в том, что в военной структуре [генеральный секретарь НАТО Марк Рютте] никто, у него совершено отсутствуют полномочия по управлению войсками. Его заявление направлено на срыв переговоров в Абу-Даби и является завуалированной интервенцией», — заявил Ивлев.

Парламентарий обратил внимание на то, что только Совет Безопасности ООН уполномочен учреждать операции по поддержанию мира и руководить ими, определять состав военных контингентов, сроки проведения и порядок финансирования операций.

Ранее Рютте объявил о размещении войск стран НАТО на Украине сразу после заключения мирного соглашения. По его словам, страны — участницы военного блока, не давшие согласия на отправку своих воинских контингентов, будут помогать Киеву «другим способом».

