В России отреагировали на план Трампа по вступлению Украины в ЕС

Депутат Чепа: У ЕС много проблем, и будет сложно принять Украину

План президента США Дональда Трампа по вступлению Украины в Европейский союз в 2027 году может обернуться сложностями, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Я не знаю, какие цели ставят перед собой Трамп, [президент Украины Владимир] Зеленский. Мое мнение такое: чем быстрее Украина вступит в Евросоюз, тем быстрее он развалится», — сказал Чепа.

Он отметил, что вопрос вступления в ЕС — внутреннее дело Украины. При этом он усомнился в выгоде для союза от такого расширения.

«В такой ситуации принимать Украину — это очень сложно, тем более что есть страны, которые категорично заявляют, что не допустят этого. Есть страны, которые с этим соглашаются по умолчанию», — подытожил депутат.

Ранее появились данные о том, что план президента Трампа по урегулированию конфликта на Украине подразумевает возможность вступления Киева в ЕС в 2027 году.