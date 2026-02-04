Реклама

Россия
05:46, 4 февраля 2026

В России проведут перепись воробьев

РИА Новости: С 7 по 15 февраля в России проведут перепись воробьев
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Всероссийская перепись воробьев пройдет с 7 по 15 февраля. Об этом сообщила член Союза охраны птиц России Анна Мостовая в беседе с РИА Новости.

«В феврале воробьев удобно считать на кустах, где как раз в этот период они громко чирикают и еще пока не приступили к размножению», — рассказала Мостовая.

Она уточнила, что перепись проводится два раза в год: со вторые по третьи выходные февраля и августа.

Ранее три породистые кошки из России были признаны лучшими в мире среди выставочных животных старшего возраста. Они заняли первые три строчки в классе ветеранов.

