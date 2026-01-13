Реклама

Из жизни
23:31, 13 января 2026

Кошки из России признаны лучшими в мире

Три породистые кошки из России признаны лучшими в мире в категории «ветераны»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ludemeula Fernandes / Reuters

Три породистые кошки из России признаны лучшими в мире среди выставочных животных старшего возраста. Рейтинг за 2025 год опубликован на сайте Всемирной федерации кошек.

Отмечается, что животные из России заняли первые три строки в классе ветеранов, к которому традиционно относят кошек старше восьми лет. Речь идет о курильском бобтейле, сибирской кошке и британской короткошерстной.

В категории «ветераны» приняли участие 136 представителей семейства кошачьих. В настоящий момент в предварительном рейтинге текущего года всего семь представителей, и все они из России.

Ранее сообщалось, что абиссинского кота из России по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк признали самым красивым представителем семейства кошачьих в 2025 году. В конкурсе участвовали полторы тысячи питомцев со всего мира.

