Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
10:56, 4 февраля 2026Авто

В России резко упали продажи новых автомобилей

«Автостат»: В России впервые за три месяца произошел спад продаж машин
Марина Аверкина

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В январе 2026 года в России было реализовано 80,6 тысячи новых легковых автомобилей, что меньше показателя годичной давности на 9,5 процента, сообщает «Автостат». По словам аналитиков, спад реализации произошел впервые за последние три месяца. Они уточнили, что в последние два месяца минувшего года был зафиксирован подъем продаж.

Почти 60 процентов всех машин, проданных в январе, пришлось на пять брендов. Лидером снова стала российская марка Lada, которая реализовала 19,6 тысячи единиц техники. На ее долю пришлась примерно четверть всех покупок новых автомобилей в стране. Вслед за ней расположились Haval (10,7 тысячи единиц), Tenet (8,9 тысячи), Geely (4,7 тысячи) и Belgee (2,9 тысячи).

В десятку наиболее продаваемых марок также вошли Changan, Toyota, Jetour, Mazda и Solaris. Их результаты находятся в диапазоне от 1,5 до 2,4 тысячи автомобилей.

В модельном рейтинге место лидера традиционно заняла Lada Granta (7,6 тысячи). Самой популярной среди россиян иномаркой остался кроссовер Haval Jolion (4,4 тысячи).

Ранее российские владельцы популярного на вторичном рынке автомобиля Skoda Octavia второго поколения перечислили его многочисленные недостатки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине объяснили смену тона российской делегации на переговорах

    Зеленский засветился в файлах Эпштейна в контексте торговли людьми

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Самодельные ножи заготовили для убийства в российской колонии

    Украинская делегация прибыла в Абу-Даби и пожала руки

    В Москве задержали обокравшую квартиру россиянки супружескую пару

    США вернулись к закупкам одного российского металла

    Трамп проведет закрытую встречу в последний день действия ДСНВ

    Дания захотела разместить на своей территории украинские военные заводы

    В правительстве сделали заявление о контрактах на поставки нового российского самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok