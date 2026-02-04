В России резко упали продажи новых автомобилей

«Автостат»: В России впервые за три месяца произошел спад продаж машин

В январе 2026 года в России было реализовано 80,6 тысячи новых легковых автомобилей, что меньше показателя годичной давности на 9,5 процента, сообщает «Автостат». По словам аналитиков, спад реализации произошел впервые за последние три месяца. Они уточнили, что в последние два месяца минувшего года был зафиксирован подъем продаж.

Почти 60 процентов всех машин, проданных в январе, пришлось на пять брендов. Лидером снова стала российская марка Lada, которая реализовала 19,6 тысячи единиц техники. На ее долю пришлась примерно четверть всех покупок новых автомобилей в стране. Вслед за ней расположились Haval (10,7 тысячи единиц), Tenet (8,9 тысячи), Geely (4,7 тысячи) и Belgee (2,9 тысячи).

В десятку наиболее продаваемых марок также вошли Changan, Toyota, Jetour, Mazda и Solaris. Их результаты находятся в диапазоне от 1,5 до 2,4 тысячи автомобилей.

В модельном рейтинге место лидера традиционно заняла Lada Granta (7,6 тысячи). Самой популярной среди россиян иномаркой остался кроссовер Haval Jolion (4,4 тысячи).

