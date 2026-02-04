В России заявили о появлении у Украины «Томагавков» к концу 2026 года

Военэксперт Кнутов: «Томагавки» могут появиться у Украины к концу 2026 года

В случае, если республиканская партия США во главе с президентом Дональдом Трампом проиграют промежуточные выборы в конгресс в ноябре 2026 года, демократы могут «продавить» решение о поставке Украине ракет «Томагавк». Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, на сегодняшний день Трамп не готов к передаче «Томагавков» Киеву. Однако в случае поражения республиканцев все может измениться.

«Вероятность того, что выборы могут быть проиграны республиканцами, достаточно велика, и под давлением демократов, конечно, там расклад сил на внешнеполитической арене может измениться», — поделился Кнутов.

Эксперт отметил, что в случае положительного решения о передаче дальнобойных ракет они могут появиться у Вооруженных сил Украины уже к концу 2026 года. Кнутов напомнил, что дальность полета «Томагавков» достигает 2,5 тысячи километров, а для их запуска с земли потребуются установки MK 41, которых у США имеется достаточное количество.

«США, передавая "Томагавки", должны будут закладывать в них полетное задание либо передавать это полетное задание Украине и обучить их расчеты тому, как это задание вводится, что я считаю маловероятным. А вот участие американских военных — это, скорее всего, будет просто необходимо. А это значит, что США вступают в прямую войну с Россией», — предположил военный эксперт.

Ранее сенатор США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал президента Дональда Трампа передать Украине крылатые ракеты «Томагавк» для того, чтобы переломить ход конфликта.