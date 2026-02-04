Реклама

Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:50, 4 февраля 2026Ценности

В сети восхитились новыми фото Пугачевой и Галкина в парных образах

Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: @maxgalkinru

В сети восхитились новыми фото советской и российской певицы Аллы Пугачевой и юмориста и ведущего Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в парных образах. Пост появился на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

76-летняя исполнительница и ее 49-летний муж позировали, стоя перед камерой в черных нарядах. Так, артист продемонстрировал спортивный лонгслив и шапку-бини. Его жена выбрала аналогичный головной убор и свитер оверсайз, под который также надела белую футболку.

Поклонники оценили кадры в комментариях. «Они, оказывается, оба в прайме!», «Как вы похожи», «Красивые и достойные», «Мы хотим выглядеть так же! Что за рецепт?», «Алла красотка нереальная», «Краши оба!», «Кажется, с годами они только хорошеют», — сделали комплименты пользователи.

Ранее в феврале фото хвастающегося мускулами Галкина оценили словами «в овуляцию смотреть нельзя».

