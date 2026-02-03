Реклама

14:40, 3 февраля 2026

Фото хвастающегося мускулами Галкина оценили словами «в овуляцию смотреть нельзя»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @maxgalkinru (внесен Минюстом в реестр иноагентов)

Фото хвастающегося мускулами российского юмориста и ведущего Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) оценили в сети словами «в овуляцию смотреть нельзя». Пост появился на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летний артист вновь поделился кадрами с отдыха в Куршевеле. Он запечатлел себя в зеркале в облегающей оранжевой майке и спортивных черных брюках, продемонстрировав спортивную фигуру. Также муж певицы Аллы Пугачевой снялся в расстегнутой атласной рубашке.

Фото вызвали ажиотаж у поклонников. Они высказались о новом образе комика в комментариях. «Красавец, качок стильный! Когда успел таким стать?», «Вот это руки!», «Алла Борисовна, можно потрогать? Ну пожалуйста!», «Алла, скажите ему, чтобы прекращал развращать тут бедных голодных женщин», «Я уже неделю в сексуальным страхе», «Вы самый красивый в мире мужчина-фотомодель», «В овуляцию такое смотреть нельзя», — заявили юзеры.

В январе сообщалось, что в Куршевеле загорелся отель Les Grandes Alpes, в котором прошла скандальная вечеринка российской обувной сети Rendez-Vous. Отдыхающий в соседнем отеле Галкин снял пожар на видео.

