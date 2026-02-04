Водитель остановил собиравшуюся прыгнуть с моста женщину

В Китае мужчина спас женщину, собиравшуюся прыгнуть с моста, и попал на видео

В Китае случайный водитель спас жизнь женщине и попал на видео. Об этом пишет информационное агентство «Синьхуа».

Случай произошел в провинции Чжэцзян. Женщина зашла на автомобильный мост с чемоданом и, бросив багаж на проезжей части, стала карабкаться на ограждение, чтобы перелезть через него. Водитель по фамилии Яо резко притормозил и выбежал из машины, заметив явно собиравшуюся прыгнуть незнакомку. Он бросился к женщине и силой стащил ее вниз. После этого он вызвал экстренные службы и вместе с ней дождался их приезда. Передав женщину специалистам, мужчина уехал.

Все происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Позже Яо нашли сотрудники полиции и наградили за проявленную самоотверженность.

Ранее сообщалось, что волонтер из Китая предотвратил почти 500 самоубийств. 56-летнего Чена Ши прозвали Ангелом Нанкина, потому что он уже 21 год патрулирует мост через реку Янцзы в Нанкине. Он по десять раз за день проходит мост в красном жилете с надписью «цени жизнь каждый день».