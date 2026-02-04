Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:36, 4 февраля 2026Из жизни

Водитель остановил собиравшуюся прыгнуть с моста женщину

В Китае мужчина спас женщину, собиравшуюся прыгнуть с моста, и попал на видео
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Китае случайный водитель спас жизнь женщине и попал на видео. Об этом пишет информационное агентство «Синьхуа».

Случай произошел в провинции Чжэцзян. Женщина зашла на автомобильный мост с чемоданом и, бросив багаж на проезжей части, стала карабкаться на ограждение, чтобы перелезть через него. Водитель по фамилии Яо резко притормозил и выбежал из машины, заметив явно собиравшуюся прыгнуть незнакомку. Он бросился к женщине и силой стащил ее вниз. После этого он вызвал экстренные службы и вместе с ней дождался их приезда. Передав женщину специалистам, мужчина уехал.

Все происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Позже Яо нашли сотрудники полиции и наградили за проявленную самоотверженность.

Материалы по теме:
Россиянин приехал в Норвегию, чтобы покончить с собой. Но неожиданно ограбил банк и испортил жизнь целому городу
Россиянин приехал в Норвегию, чтобы покончить с собой.Но неожиданно ограбил банк и испортил жизнь целому городу
6 ноября 2021
«Я умоляла мать отдать мне паспорт» Россиянка сбежала от парня к канадке. За это родители превратили ее жизнь в кошмар
«Я умоляла мать отдать мне паспорт»Россиянка сбежала от парня к канадке. За это родители превратили ее жизнь в кошмар
16 февраля 2022

Ранее сообщалось, что волонтер из Китая предотвратил почти 500 самоубийств. 56-летнего Чена Ши прозвали Ангелом Нанкина, потому что он уже 21 год патрулирует мост через реку Янцзы в Нанкине. Он по десять раз за день проходит мост в красном жилете с надписью «цени жизнь каждый день».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершился первый день переговоров по Украине. В Киеве заявили о продуктивной встрече, а в Вашингтоне рассказали плохую новость

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Почетный президент Международной федерации хоккея раскритиковал отстранение сборной России

    Песков объяснил уход спецпредставителя Путина

    Стало известно о визите советника Макрона в Москву

    На Украине подтвердили отключение части терминалов Starlink в ВСУ

    Рубио высказался о завершении конфликта на Украине

    Россиянин пропал без вести в заброшенных каменоломнях под Москвой

    Медведев отреагировал на истечение ДСНВ картинкой и фразой из «Игры престолов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok