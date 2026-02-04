Реклама

Бывший СССР
12:48, 4 февраля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Военблогер раскрыл положение боев в Купянске

Военблогер Угольный: ВС РФ сковывает значительные резервы ВСУ в Купянске
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Боевая работа расчета РСЗО

Боевая работа расчета РСЗО "Ураган" на Купянском участке фронта. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации сковывают украинские резервы в Купянске. Положение боев в городе раскрыл военный блогер Владислав Угольный в комментарии «Ленте.ру».

«Отвлекающий удар [российских сил] вынудил противника отправить все свои резервы в Купянск. (...) Там затяжные бои, однако (...) мы продвигаемся», — отметил военблогер.

Угольный добавил, что российские подразделения выполняют свои задачи, сковывая значительные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке.

Ранее политолог полковник запаса Российской армии Эдуард Басурин заявил, что ВСУ могут предпринять новую попытку контрнаступления в зоне проведения специальной военной операции. При этом он подчеркнул, что украинские войска частично уже пошли в наступление в районе Купянска.

