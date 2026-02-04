Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:44, 4 февраля 2026Бывший СССР

Военкоры назвали цели комбинированных ночных ударов по энергетике Украины

Российские войска ночью нанесли комбинированные удары по энергетике Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Российские войска в ночь на 4 февраля нанесли комбинированные удары по территории нескольких областей Украины. Цели атаки назвал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Отмечается, что беспилотники «Герань» атаковали объекты критической инфраструктуры в Одессе. В Харькове цели российских войск поразили БПЛА «Молния». Кроме того, в районе Лозовой Харьковской области были поражены энергообъекты.

Отмечается, что после ударов начались скачки напряжения в энергосети Полтавской области. Также сообщается о бомбовых ударах по подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в результате удара была повреждена Дарницкая-ТЭЦ. По его словам, это произошло во время самого масштабного с начала 2026 года удара по Украине, нанесенного в ночь на 3 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Высокое напряжение во всех сферах». В Совфеде заявили о массовых протестах на Украине

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    Залужный встретился с главой МИД Великобритании на фоне крупного удара ВС РФ по энергетике

    ВСУ нанесли комбинированный удар по российскому региону с помощью ракет большой дальности

    Запчасти для Lada начнут делать на калининградском «Автоторе»

    Девушка вышла замуж за мужчину старше нее на 20 лет спустя месяц знакомства

    Запасы газа в Европе сократились

    Военкоры назвали цели комбинированных ночных ударов по энергетике Украины

    Apple захватила рынок смартфонов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok