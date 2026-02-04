Военкоры назвали цели комбинированных ночных ударов по энергетике Украины

Российские войска ночью нанесли комбинированные удары по энергетике Украины

Российские войска в ночь на 4 февраля нанесли комбинированные удары по территории нескольких областей Украины. Цели атаки назвал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Отмечается, что беспилотники «Герань» атаковали объекты критической инфраструктуры в Одессе. В Харькове цели российских войск поразили БПЛА «Молния». Кроме того, в районе Лозовой Харьковской области были поражены энергообъекты.

Отмечается, что после ударов начались скачки напряжения в энергосети Полтавской области. Также сообщается о бомбовых ударах по подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в результате удара была повреждена Дарницкая-ТЭЦ. По его словам, это произошло во время самого масштабного с начала 2026 года удара по Украине, нанесенного в ночь на 3 февраля.