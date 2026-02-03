Шмыгаль подтвердил ночной удар по дарницкой ТЭЦ-4

Шмыгаль подтвердил, что прошедшей ночью был удар по дарницкой ТЭЦ-4

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что прошедшей ночью был удар по дарницкой ТЭЦ-4. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Дарницкая ТЭЦ, которая была ориентирована только на производство тепла для людей, получила сильные повреждения… Обозначили план работ по восстановлению. Будем откровенны, это займет значительное время», — высказался министр.

Также Шмыгаль заявил, что поручил «проанализировать все возможные объекты коммунальной, частной и государственной собственности в районах, где могли бы временно находиться люди, потерявшие тепло в своих домах».

Ранее в Госдуме заявили, что Россия соблюдала взятые на себя обязательства и не наносила удары по энергетическим объектам Украины, пока Киев не нарушил договоренности.

До этого сообщалось, что по украинской столице был нанесен массированный комбинированный удар. Дроны-камикадзе и ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» атаковали в районе киевских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, также были поражены другие энергетические объекты.