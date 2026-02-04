Япония отложила запуск ракеты H3 со спутником MICHIBIKI № 7

Запуск ракеты H3 со спутником MICHIBIKI № 7 системы Quasi-Zenith Satellite System (QZS-7) отложен на неопределенный срок, сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований.

В заявлении организации указано, что из-за продолжающегося расследования аварии в ходе предыдущего пуска ракеты H3 принято решение о том, что новый старт не состоится в пределах пускового окна, закрывающегося 31 марта.

В июле агентство Nikkei со ссылкой на проект соглашения сообщило, что Япония и страны Евросоюза планируют создать собственную сеть спутников, а также сотрудничать в области оборонно-промышленного комплекса.

В июне издание SpaceNews заметило, что состоялся последний запуск японской средней ракеты H-2A, на смену которой пришел носитель H3.