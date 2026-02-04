Реклама

Захарова рассказала о тошноте из-за файлов Эпштейна

Захарова: Обнародованные материалы по делу Эпштейна вызывают тошноту
Виктория Кондратьева
Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Обнародованные материалы по делу скандального американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна вызывают тошноту. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Я сейчас очень смягчаю, от этого тошнит физиологически. То есть я поняла, что я не могу больше. Я могу за единицу времени, условно за 15 минут, может быть, освоить один материал, одно сообщение… Я понимаю, что для меня как для человека есть в этом смысле предел», — отметила Захарова.

Представитель МИД добавила, что у нее не хватает моральных сил осмыслить масштабы преступлений, так как у них «даже нет контуров конечности и какой-то ограниченности». Доступные материалы по делу Эпштейна она назвала «снежинкой на верхушке айсберга».

Ранее Захарова заявила, что деятельность Эпштейна не могла не быть объектом наблюдения западных спецслужб.

