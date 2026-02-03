Реклама

18:28, 3 февраля 2026

Захарова высказалась о деле Эпштейна

Захарова: Деятельность Эпштейна не могла не быть объектом наблюдения спецслужб
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Деятельность скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна не могла не быть объектом наблюдения западных спецслужб. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Чудовищная многолетняя работа по развращению людей, компромату, шантажу и так далее. Все это в центре западного мира. Как вы понимаете, это не могло не быть объектом пристального наблюдения. А что значит, если ты годами пристально наблюдаешь? Ты каким-то образом начинаешь влиять, моделировать ситуацию», — сказала дипломат.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что для связанных с преступлениями скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна людей есть «особое место в аду». В прикрепленном к публикации ролике Туск подчеркнул, что польские спецслужбы и правительство сделают все возможное для привлечения к ответственности лиц, имеющих отношение к скандалу.

