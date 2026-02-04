Реклама

14:40, 4 февраля 2026

Зеленский сделал заявление о сложной ситуации в энергетике Украины

Зеленский: Сложная ситуация в энергетике сохраняется в Киеве и Киевской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Baluk / Reuters

В Киеве и Киевской области сохраняется сложная ситуация в энергетике. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«По состоянию на сегодня наиболее сложная ситуация в Киеве и области, в Харькове и области, на Сумщине, Полтавщине. Тяжело и в других областях Центральной Украины», — написал украинский лидер.

По словам Зеленского, проблемы в энергетике фиксируются в том числе в Днепропетровской и Черкасской областях.

Ранее о последствиях ударов России по украинской энергетической инфраструктуре рассказал глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. Он сообщил, что две теплоэлектроцентрали в Киеве получили критические повреждения.

