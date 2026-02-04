Реклама

07:01, 4 февраля 2026

Женщина сходила в парикмахерскую и описала новую стрижку фразой «я раздавлена»

TikTok-юзерша ощутила себя раздавленной из-за неудачной стрижки
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @manicllama88 / TikTok

Юзерша с никнеймом @manicllama88 сходила в парикмахерскую и описала новую стрижку фразой «я раздавлена». Публикация появилась в ee TikTok-аккаунте.

Женщина рассказала, что впервые за год решила обратиться в салон. Вначале она предстала на размещенных кадрах с волосами ниже плеч, сидя в автомобиле. По словам клиентки, она попросила мастера сделать ей прическу с текстурированными слоями длиной до плеч. При этом специалистка отвернула посетительницу от зеркала, не позволив наблюдать за работой.

Затем автор поста продемонстрировала неудачный результат. Она позировала с короткими рваными прядями разной длины. «Я раздавлена, опустошена. У меня и так были проблемы с самооценкой, а это усугубило ситуацию в сто раз», — описала свои ощущения пользовательница, добавив, что произошедшее довело ее до слез.

Публикация набрала 816 тысяч просмотров. Позже @manicllama88 рассказала, что кадры увидела незнакомая стилистка, которая решила ей помочь, исправив стрижку и сделав наращивание волос.

В декабре 2025 года пользовательница Кеми Шайенн из Великобритании показала внешность после неудачной стрижки, сопроводив пост фразой «самый травмирующий опыт».

