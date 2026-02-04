Звезда «Женского стендапа» сломала палец из-за постельного белья

Юмористка Мягкова сломала палец, открывая новый комплект постельного белья

Креативный продюсер и участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Ирина Мягкова рассказала, что сломала палец из-за постельного белья. Подробностями она поделилась в своем Telegram-канале.

Мягкова опубликовала вопрос зрительницы, поинтересовавшейся, почему в последних выпусках юмористической передачи та выступала в перчатках. Юмористка ответила, что надевала их потому, что сломала палец и хотела таким образом спрятать гипс.

«Как я сломала палец? Это весело. Я открывала новый комплект постельного белья. На упаковке, кстати, было написано: "Надежная упаковка". И действительно — очень надежно упаковали, как и мне потом палец в гипс на месяц», — поиронизировала звезда «Женского стендапа».

Ранее Мягкова раскрыла результаты генетического теста. По словам юмористки, она оказалась на 88 процентов русской.