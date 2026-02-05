Реклама

Из жизни
10:42, 5 февраля 2026Из жизни

72-летняя женщина выиграла 783 миллиона рублей в лотерею после 40 лет неудач

72-летняя малайка выиграла в лотерею 40 миллионов ринггитов после 40 лет неудач
Никита Савин
Никита Савин

Фото: jennywonderland / Shutterstock / Fotodom

Пожилая жительница Малайзии выиграла в лотерею 40 миллионов ринггитов (783 миллиона рублей) после 40 лет невезения. Об этом сообщает Mothership.

Обладательницей крупного состояния стала 72-летняя домохозяйка из штата Пинанг. Женщина рассказала, что играла в лотерею с 1980-х годов, но более 40 лет ее преследовали неудачи. Малайка призналась, что не могла уснуть в ночь перед розыгрышем и все время проверяла, на месте ли билет. О победе она узнала утром 28 января.

Несмотря на свалившееся на нее богатство, женщина сказала, что собирается и дальше вести скромную жизнь. Муж новоявленной миллионерши признался журналистам, что они решили поделиться частью денег с родными, а на остальное обеспечить себе спокойную и стабильную в финансовом плане жизнь.

Ранее сообщалось, что житель США купил первый попавшийся лотерейный билет и выиграл два миллиона долларов. Счастливчик рассказал, что часть денег потратит на путешествия, а остальные положит на сберегательный счет.

