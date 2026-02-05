Реклама

Экономика
16:50, 5 февраля 2026Экономика

Акции «Самолета» начали восстанавливаться после падения

«Мосбиржа»: Акции «Самолета» перешли от падения к стабилизации
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Ситуация с падением стоимости ценных бумаг девелопера «Самолет» стабилизировалась. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

После того как компания обратилась в правительство с просьбой о государственной поддержке, ее акции потеряли примерно 11 процентов. Однако после ситуация приобрела менее динамичный характер, и паники, которая, по мнению экспертов, могла бы начаться при обрушении на 25-40 процентов, удалось избежать.

По данным на 16:14 мск, стоимость акций компании составляла 881,8 рубля.

В ходе торгов, которые прошли 4 февраля, ценные бумаги ГК «Самолет» в какой-то момент упали почти на семь процентов.

Этому предшествовала новость о том, что застройщик обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой предоставить льготный кредит на 48-50 миллиардов рублей. Взамен государству пообещали акции компании.

