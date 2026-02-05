«Алмаз-Антей» представит комплекс «Викинг» и «Торы» в Саудовской Аравии

«Алмаз-Антей» представит зенитные комплексы «Викинг» и «Тор» в Саудовской Аравии

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представит современные системы противовоздушной обороны (ПВО) «Викинг» и «Тор» в ходе международной выставки World Defense Show в Саудовской Аравии. Об этом заместитель генерального директора концерна Александр Ведров сообщил ТАСС.

«В рамках выставки World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии концерн и входящие в его структуру предприятия представят современные образцы средств ПВО и радиолокационной техники различного назначения», — сказал он.

По словам заместителя гендиректора, основу экспозиции концерна составят модели систем ПВО сухопутных войск, предназначенных для создания эшелонированной противоракетной и противовоздушной обороны. В частности, посетителям представят зенитные ракетные системы большой дальности С-300ВМ «Антей-4000», зенитные ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности «Викинг» (экспортная версия комплекса «Бук-М3») и ЗРК малой дальности семейства «Тор». Ведров подчеркнул, что эти комплексы ПВО можно использовать для защиты как войск, так и стратегических объектов.

Ранее в феврале гендиректор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов сообщил, что комплексы семейства «Тор» стали межвидовыми системами, которые выполняют задачи в различных условиях.