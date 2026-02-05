Реклама

10:21, 5 февраля 2026

Артемий Лебедев обвинил Украину в «сельском сознании»

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев обвинил Украину в «сельском сознании» после того, как украинским артистам балета пригрозили увольнением за исполнение «Лебединого озера» русского композитора Петра Чайковского. Об этом он заявил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Комментируя этот случай, Лебедев напомнил, что Советский Союз не отменял немецкую культуру, в частности, не отказывался от трудов философа Карла Маркса даже во время Великой Отечественной войны.

«У тебя есть иногда война с каким-то государством, с каким-то политическим строем. Но это не значит, что все, что имеет отношение к этой стране, теперь надо отменять. Это такое бинарное примитивное сознание сельское, что просто, если кто-то этого не понимает, непонятно, как это объяснить», — заключил Лебедев.

22 января стало известно, что солистам Национальной оперы Украины Наталье Мацак и Сергею Кривоконю пригрозили увольнением за то, что на гастролях они сыграли в «Лебедином озере». В министерстве культуры страны заявили, что артисты приняли нарушили негласное правило украинских коллег, принципиально отказывающихся от произведений русских композиторов в репертуаре.

