Экономика
07:08, 5 февраля 2026Экономика

Авиакомпания S7 получит 100 самолетов Ту-214 с 2029 года

ОАК планирует поставить 100 самолетов Ту-214 авиакомпании S7 с 2029 года

Фото: Pixabay

Авиакомпания S7 Airlines получит 100 самолетов Ту-214 с 2029 года, их планирует поставить Объединенная авиастроительная корпорация (входит в ГК «Ростех»), передает ТАСС.

В договоренностях также участвует Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Три стороны подписали меморандум о сотрудничестве.

Предполагается поставка 100 среднемагистральных самолетов, в том числе борты с расширенными эксплуатационными характеристиками под запросы перевозчика.

Каждое воздушное судно вмещает 213 пассажиров. Стороны уже согласовали планировку салонов и технические параметры.

Ранее стало известно, что ОАК рассчитывает подписать контракты с авиакомпаниями на региональный самолет Ил-114 уже в феврале.

