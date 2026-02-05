Авиакомпания S7 получит 100 самолетов Ту-214 с 2029 года

Авиакомпания S7 Airlines получит 100 самолетов Ту-214 с 2029 года, их планирует поставить Объединенная авиастроительная корпорация (входит в ГК «Ростех»), передает ТАСС.

В договоренностях также участвует Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Три стороны подписали меморандум о сотрудничестве.

Предполагается поставка 100 среднемагистральных самолетов, в том числе борты с расширенными эксплуатационными характеристиками под запросы перевозчика.

Каждое воздушное судно вмещает 213 пассажиров. Стороны уже согласовали планировку салонов и технические параметры.

Ранее стало известно, что ОАК рассчитывает подписать контракты с авиакомпаниями на региональный самолет Ил-114 уже в феврале.

