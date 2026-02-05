Автомобилистам назвали признаки некачественного топлива в баке

Эксперт Ладушкин перечислил последствия заправки машины плохим бензином

Последствия заправки автомобиля некачественным топливом проявляются не сразу, заявил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин. Об изменениях в работе машины он рассказал RT.

Первые симптомы неполадок водитель ощутит только через 5-7 километров пути, когда старый, проверенный бензин полностью израсходуется. «Сначала машина начнет вяло откликаться на газ, как будто ее что-то держит сзади», — заявил специалист.

Следующим признаком будет значительное увеличение расхода горючего. В среднем этот показатель может вырасти на 2-3 литра на каждые 100 километров пробега. Это происходит из-за того, что низкокачественное топливо с трудом воспламеняется в цилиндрах.

Позже возникнут перебои в зажигании. «Мотор начнет вибрировать, троить, и тяга будет пропадать сильнее вплоть до полной остановки мотора», — продолжает Ладушкин.

По мнению эксперта, наиболее чувствительными к некачественному бензину являются агрегаты, оснащенные турбонаддувом и системой непосредственного впрыска. Для автомобилей с такими моторами он рекомендует выбирать только проверенные заправочные станции.

Степень проблемы, по словам специалиста, зависит от типа загрязнения. Механические примеси могут засорить топливный фильтр, а нарушение химического состава горючего способно привести к серьезным повреждениям самого двигателя.

