Экономика
18:00, 5 февраля 2026Экономика

Банк России понизил курсы доллара и евро

Цб: Курс доллара на 6 февраля понижен до 76,55 рубля
Кирилл Луцюк
СюжетКурс доллара:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Банк России понизил на 6 февраля курсы доллара, евро и юаня. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Так, стоимость доллара доведена до отметки в 76,5523 рубля. Что касается европейской и китайской валют, то их котировки составили 90,2881 и 10,9931 рубля соответственно.

На 5 февраля курс доллара составлял 76,9102 рубля.

По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, курс российской валюты может дойти до 90 рублей за доллар.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко рассказал, что при определенных условиях доллар в России может опуститься до 50 рублей или ниже. Однако для российской экономики это был бы нежелательный сценарий, так как это чревато проблемами с наполнением бюджета.

