19:29, 5 февраля 2026

Бывший главред известного в России журнала рассказала о черном списке звезд

Бондарчук заявила, что адвокат Добровинский был в черном списке журнала Hello!
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Телеведущая и модель Светлана Бондарчук, возглавлявшая известный в России журнал Hello! с 2006 по 2020 год, заявила, что у издания был черный список звезд. Об этом она сообщила в интервью журналистке Алене Жигаловой, запись их разговора доступна на YouTube.

«Черный список — это человек, который вредный, на мой взгляд, для общества. (...) Это было принципиально. Хотя эти люди были очень известные и известны до сих пор, я говорила: "Я не могу, для меня это аморально". То есть, пожалуйста, есть другие прекрасные пространства, которые о них пишут или где они авторы», — рассказала Бондарчук.

По словам бывшего главреда, в черном списке журнала, в частности, был адвокат Александр Добровинский. Бондарчук напомнила, что он участвовал в громком бракоразводном процессе и деле об опеке над детьми против владелицы сети российских фитнес-клубов World Class Ольги Слуцкер. «На одном суде я даже была с Ольгой. И просто мне так было неприятно. И я вижу до сих пор, как там моя подруга, к сожалению, не смогла до конца вернуть старших детей (суд постановил оставить двух детей с отцом, бизнесменом Владимиром Слуцкером, всего у Слуцкер пятеро детей — прим. «Ленты.ру»)», — объяснила она.

Ранее Бондарчук призналась в любви к русской бане. Также телеведущая заявила, что ей нравится путешествовать по России.

