13:34, 5 февраля 2026Забота о себе

Диетолог ела популярный овощ каждый день и рассказала о результатах

Prevention: Диетолог ела капусту каждый день и порадовалась хорошему пищеварению
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sea Wave / Shutterstock / Fotodom  

Диетолог Лорен Манакер решила каждый день есть популярный овощ и поделилась результатами эксперимента. О них специалистка рассказала изданию Prevention.

По словам Манакер, обычно она предпочитает есть более нежный шпинат, но недавно в течение недели каждый день употребляла в пищу кейл. Она добавляла эту листовую капусту в супы и гарниры, а также в салаты, которые заправляла оливковым маслом с лимонным соком, чтобы сделать консистенцию продукта мягче. Диетолог отметила, что физически чувствовала себя хорошо. «Я не испытала никаких чудесных изменений: уровень моей энергии был стабильным, я не проснулась внезапно с идеальной кожей. Но осознание того, что я приблизилась к удовлетворению своих потребностей в овощах, придало мне сил, а пищеварение стало хорошим и комфортным. Не было никаких негативных побочных эффектов, никакого вздутия живота, и меня не тошнило от вкуса, как я опасалась», — пошутила специалистка.

Она напомнила, что в капусте кейл содержится суточная норма витаминов А, К и С, она благоприятно воздействует на печень, является источником антиоксидантов и помогает поддерживать здоровье глаз. «Буду ли я продолжать есть капусту кейл каждый день? Скорее всего, нет. Я твердо верю в разнообразие. Шпинат, мангольд, руккола и латук — все они обладают уникальными полезными свойствами, а чередование зелени гарантирует получение более широкого спектра питательных веществ (и не даст заскучать)», — заключила Манакер.

Ранее врач Вячеслав Минко назвал пять категорий продуктов, которые помогут избавиться от неприятного запаха изо рта. Желающим освежить дыхание людям врач предложил включить в рацион богатые клетчаткой овощи, например брокколи, морковь, авокадо, артишок, кабачок.

