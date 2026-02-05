Реклама

13:03, 5 февраля 2026Забота о себе

Диетолог раскритиковала школьное питание

Диетолог Дианова посоветовала кормить детей в школе полбяным хлебом и смоквой
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

После того как председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила накануне создать в стране единый список рекомендованной еды для школьных столовых, диетолог Нурия Дианова оценила текущее меню в образовательных учреждениях РФ. В беседе с «Ридусом» она раскритиковала нынешнее обилие в школах продуктов с чрезмерным содержанием углеводов и сахаров.

«На данный момент там присутствуют пельмени, пиццы, сосиски, сардельки, которые считаются ультраобработанным красным мясом. Появились наггетсы. Там много белого хлеба, даже очень много», — пожаловалась она, добавив, что детскому организму необходимо больше качественных растительных белков и витаминов, особенно группы В1.

В том числе в рацион детей обязательно следует включить больше фруктов, но не фруктовых соков, а также овощных салатов. Что касается белого хлеба, то его следует заменить на полбяной. В качестве сладостей можно предложить школьникам смокву или пастилу без сахара. Обязательны к употреблению также кисломолочные продукты, добавила Дианова.

При этом специалист подметила, что важно соблюдать такое питание и дома.

Ранее жители Челябинской области пожаловались на еду с плесенью в двух школах региона. Тогда руководство резко отреагировало на замечание и предложило родителям прийти и посмотреть на еду самостоятельно.

