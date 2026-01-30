В двух школах российского региона пожаловались на еду с плесенью

Жители Челябинской области пожаловались на еду с плесенью в двух школах региона. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Мать одного из учеников школы №56 сообщила, что детей кормят макаронами и хлебом с плесенью. По ее словам, о качестве еды ей рассказал сын. Школьник также сообщил об этом директору, однако руководство резко отреагировало и предложило родителям прийти и посмотреть на еду в столовой.

Помимо того, известно, что в школе №3 ученикам якобы давали гречневую кашу с плесенью и грязные столовые приборы.

Ранее в Омске чиновники отказали детям бойцов СВО в бесплатном питании в школе. Областная прокуратура установила, что местный департамент образования отказал детям из семей военнослужащих в бесплатных школьных обедах. Эти действия противоречат закону, отметили в надзорном ведомстве.