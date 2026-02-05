Реклама

19:22, 5 февраля 2026

Энн Хэтэуэй обратилась к фанатам с неожиданной просьбой

Актриса Энн Хэтэуэй призвала фанатов надеть одобренные Мирандой Пристли наряды
Екатерина Ештокина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Энн Хэтэуэй обратилась к фанатам с неожиданной просьбой. Интервью публикует Vogue.

43-летняя звезда фильма «Дьявол носит Prada» призвала поклонников надеть свой любимый наряд, одобренный героиней Мирандой Пристли, когда они пойдут смотреть вторую часть фильма в кинотеатрах.

«Я надеюсь, что все нарядятся и пойдут в кино. Думаю, люди помнят, как весело им было в ярко-розовых нарядах, когда они ходили смотреть "Барби". Я надеюсь, что они повторят эту идею для "Дьявол носит Prada 2" и просто отлично проведут время», — призналась она.

Ранее в феврале в сети обсудили внешность звезд фильма «Дьявол носит Prada» спустя 20 лет. Так, фанаты обратили внимание на внешний вид Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи.

