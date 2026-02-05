Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
13:38, 5 февраля 2026Спорт

Глава Международного союза биатлонистов назвал условия для возвращения россиян на турниры

Далин назвал окончание СВО на Украине главным условием возвращения россиян
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pierre Teyssot / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава Международной союза биатлонистов (IBU) Олле Далин назвал условия возвращения россиян на турниры под эгидой организации. Об этом сообщает ТАСС.

Ключевым условием функционер назвал окончание военного конфликта на Украине. «Но вы также знаете, что ранее у нас был план действий по возвращению Союза биатлонистов России в IBU в качестве полноправного члена. Речь о 12 критериях», — заявил Далин.

Глава IBU не уточнил, о каких критериях идет речь. «По крайней мере, в области борьбы с допингом для нас чрезвычайно важно быть в курсе последних событий», — отметил Далин.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го после начала СВО на Украине и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Этот аспект очень важный». Названо ключевое требование России к «большому договору» по Украине

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Задержанный за похищение рассказал о расправе над таксистом

    Раскрыты новые задачи северокорейских солдат в Курской области

    На Украине применили польскую версию Ан-28 против БПЛА

    Российский посол предупредил Фареры о последствиях возможных санкций

    47-летняя Елена Летучая раскрыла секрет поддержания стройности

    Храбрая воспитательница встала на пути ворвавшегося в российский детсад мужчины с ножом

    Подсчитано нужное количество зарплат для покупки квартиры в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok