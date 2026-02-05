Глава Международного союза биатлонистов назвал условия для возвращения россиян на турниры

Далин назвал окончание СВО на Украине главным условием возвращения россиян

Глава Международной союза биатлонистов (IBU) Олле Далин назвал условия возвращения россиян на турниры под эгидой организации. Об этом сообщает ТАСС.

Ключевым условием функционер назвал окончание военного конфликта на Украине. «Но вы также знаете, что ранее у нас был план действий по возвращению Союза биатлонистов России в IBU в качестве полноправного члена. Речь о 12 критериях», — заявил Далин.

Глава IBU не уточнил, о каких критериях идет речь. «По крайней мере, в области борьбы с допингом для нас чрезвычайно важно быть в курсе последних событий», — отметил Далин.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го после начала СВО на Украине и будет действовать до дальнейшего уведомления.