18:13, 5 февраля 2026Мир

Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву

Глава МИД Швейцарии Кассис и генсек ОБСЕ Синирлиоглу прибыли в Москву
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Иньяцио Кассис

Иньяцио Кассис . Фото: Pierre Albouy / Reuters

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис и генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу прибыли в Москву. Об этом сообщил глава швейцарского МИД в соцсети Х.

«После нашего визита на Украину я прибыл сегодня в Москву вместе с Синирлиоглу. Диалог требует взаимодействия со всеми сторонами», — подчеркнул Кассис.

Он добавил, что ОБСЕ подтверждает свою роль платформы для диалога и демонстрирует готовность поддерживать усилия, направленные на достижение «справедливого и прочного мира, в соответствии с международным правом и Хельсинкскими принципами».

Ранее стало известно, что в ходе визита в Москву Кассис и Синирлиоглу обсудят усилия по прекращению конфликта на Украине и роль ОБСЕ в достижении мира.

