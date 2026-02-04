Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:21, 4 февраля 2026Мир

Раскрыты подробности визита главы МИД Швейцарии и генсека ОБСЕ в Москву

Кассис и Синирлиоглу обсудят Украину в ходе визита в Москву 5-6 февраля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Иньяцио Кассис

Иньяцио Кассис . Фото: Pierre Albouy / Reuters

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу в ходе визита в Москву 5-6 февраля обсудят усилия по прекращению конфликта на Украине и роль ОБСЕ в достижении мира. Об этом заявили в Организации, сообщает РИА Новости.

«Обсуждения будут сосредоточены на важности поддержания устойчивого многостороннего диалога и дальнейшем участии ОБСЕ в качестве платформы для диалога», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Москве Кассис и Синирлиоглу встретятся с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Ранее Кассис анонсировал свой скорый визит в Россию и Украину в качестве председателя ОБСЕ. По его словам, Швейцария хочет позволить ОБСЕ вновь сосредоточиться на своих основных задачах защиты мира и безопасности в Европе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль раскрыл реакцию США на предложение Путина

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Командир группы эвакуации рассказал о трудностях вывоза раненных с поля боя зимой

    В МИД России ответили на слова президента Польши о вине СССР в Холокосте

    Российский регион предупредил о кризисе без доступа к газу

    В США из-за ИИ вырос спрос на авторов

    Гостья шоу начала получать странные посылки и удивилась причине

    Умер заслуженный тренер России по теннису Камельзон

    Раскрыто главное преимущество нового российского ЗРК «Гермес»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok