Раскрыты подробности визита главы МИД Швейцарии и генсека ОБСЕ в Москву

Кассис и Синирлиоглу обсудят Украину в ходе визита в Москву 5-6 февраля

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу в ходе визита в Москву 5-6 февраля обсудят усилия по прекращению конфликта на Украине и роль ОБСЕ в достижении мира. Об этом заявили в Организации, сообщает РИА Новости.

«Обсуждения будут сосредоточены на важности поддержания устойчивого многостороннего диалога и дальнейшем участии ОБСЕ в качестве платформы для диалога», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Москве Кассис и Синирлиоглу встретятся с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Ранее Кассис анонсировал свой скорый визит в Россию и Украину в качестве председателя ОБСЕ. По его словам, Швейцария хочет позволить ОБСЕ вновь сосредоточиться на своих основных задачах защиты мира и безопасности в Европе.