Глава МИД Швейцарии анонсировал свой визит в Россию

Глава МИД Швейцарии сообщил о скором визите в Москву и Киев от имени ОБСЕ

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис анонсировал свой скорый визит в Россию и Украину в качестве председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Его слова передает пресс-служба правительства Швейцарии.

По его словам, страна четко определила приоритеты организации на 2026 год — их смысл заключается в том, чтобы позволить ОБСЕ «вновь сосредоточиться на своих основных задачах защиты мира и безопасности в Европе».

«Именно для достижения этой цели мы все должны сидеть за одним столом. Не только с теми, кто думает так же, как я. Поэтому я скоро посещу Киев и Москву», — сообщил он.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отменил поездку в Швейцарию. По его словам, «план процветания» и гарантии безопасности, которые планировалось там подписать, еще не согласованы до конца.